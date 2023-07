Lateral-esquerdo tcheco David Jurasek assina com Benfica

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/07/2023 - 17:45 Compartilhe

O lateral-esquerdo tcheco David Jurasek, que estava no Slavia Praga, assinou com o Benfica até 2028, anunciaram os dois clubes nesta segunda-feira (10).

“Bem-vindo, Jurasek”, tuitou o clube lisboeta, que recentemente se sagrou campeão português, antes de publicar fotos do jogador de 22 anos com a nova camisa.

Mais cedo, o Slavia havia agradecido ao lateral e anunciado sua saída rumo ao clube português, após uma temporada e meia em Praga. “Estou ansioso. Assisti à evolução do Benfica na Liga dos Campeões e acho que podemos ir mais longe”, disse Jurasek ao site do Slavia.

O Benfica chegou às quartas de final da Champions e conquistou o 38º título português em maio, após um jejum de quatro anos.

Segundo o jornal tcheco Sport, o Benfica teria pago 14 milhões de euros (R$ 75,3 milhões na cotação atual) para contratar o lateral, que já disputou três jogos pela seleção tcheca.

Na semana passada, o clube português anunciou a volta do campeão mundial argentino Angel Di Maria, que estreou na Europa com as Águias (2007-2010).

O Benfica também contratou o meio-campista turco Orkun Kökcü, que estava no Feyenoord, por 25 milhões de euros (R$ 134,5 milhões).

