Lateral-esquerdo deixa Guarani e acerta com time do Azerbaijão

Chegou ao fim a passagem de Thallyson pelo Guarani. Após meses de indefinição sobre a renovação, o lateral-esquerdo assinou, nesta segunda-feira, contrato de três anos com o Neftchi, do Azerbaijão.

O jogador, contratado no meio do ano passado, se despede do Brinco de Ouro da Princesa com 24 jogos e um gol marcado, justamente o da virada na vitória em cima da Ponte Preta, no último compromisso antes da paralisação.

“Os valores oferecidos são muitos altos para a realidade do Guarani. Thallyson está indo para o Azerbaijão”, declarou Michel Alves, superintendente executivo de futebol.

Ainda sem prazo para embarque ao exterior, em virtude da pandemia do coronavírus, Thallyson foi contratado pelo antigo departamento de futebol, comandado por Fumagalli, Marcus Vinícius Beck Lima e Gabriel Remédio, como aposta para solucionar os problemas da posição.

Após estreia no Dérbi 194, o atleta se firmou no setor e terminou a temporada como titular absoluto sob comando de Thiago Carpini. O camisa 6, então, renovou contrato em dezembro de 2019 até 30 de abril de 2020. Uma lesão muscular na coxa, na véspera da rodada inaugural do Campeonato Paulista, entretanto, afastou-o dos gramados por cerca de um mês.

Neste ano, o atleta participou de quatro partidas no Paulistão, diante de Palmeiras, Água Santa, Ituano e Ponte Preta.