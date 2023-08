Lateral espanhol Hugo Mallo reforça zaga do Inter

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/08/2023 - 23:55 Compartilhe

O lateral-direito espanhol Hugo Mallo vai reforçar a defesa do Internacional de Porto Alegre, que disputará as quartas de final da Copa Libertadores contra o Bolívar, da Bolívia, anunciou o Colorado nesta segunda-feira (14).

Mallo, de 32 anos, chega como agente livre, depois de não ter renovado com o Celta de Vigo, da Espanha, e “assinou contrato até agosto de 2024”, disse o time gaúcho em um comunicado.

O jogador foi capitão e ídolo do Celta. Lá ele foi comandado entre novembro de 2020 e 2022 pelo atual técnico do Inter, o argentino Eduardo Coudet.

O espanhol vai jogar pela primeira vez fora do seu país e num elenco diferente de seu ex-time, onde disputou 449 jogos e marcou 12 gols desde a estreia profissional em 2009.

Referência do time do noroeste da Espanha, Mallo chega a uma equipe motivada após eliminar o favorito River Plate nos pênaltis pelas oitavas de final da Libertadores.

O Inter buscará uma vaga nas semifinais contra o Bolívar no final do mês, para seguir sonhando com o tricampeonato, após os conquistados em 2006 e 2010.

O time gaúcho tem se reforçado em plena temporada do futebol brasileiro com nomes de destaque, como o goleiro uruguaio Sergio Rochet e o atacante equatoriano Enner Valencia.

Mas seu desempenho no Brasileirão tem sido fraco. Ocupa atualmente a 13ª posição, com 24 pontos em 19 partidas, 23 atrás do líder Botafogo para quem perdeu no sábado por 3 a 1.

