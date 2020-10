Lateral do Paraná destaca Lúcio Flávio, novo auxiliar do Botafogo: ‘Me ajudou muito na bola parada’ Ao LANCE!, Jean, revelado pelo Alvinegro, afirmou que ex-meia é observador, tinha boa relação com o elenco e o auxiliou a melhorar nas situações de falta

Lúcio Flávio é a nova aposta do Botafogo para a comissão técnica. Contratado para ser auxiliar permanente e até pensando em assumir como treinador em um longo prazo, o Alvinegro fechou com o ex-meio-campista, que retorna ao Alvinegro após cinco anos atuando no clube na década passada.

Lúcio Flávio era auxiliar do Paraná, que briga na parte superior e sonha com um acesso na Série B do Brasileirão. Ao LANCE!, Jean, lateral do Tricolor e atleta revelado nas categorias de base do Botafogo, afirmou que a relação do elenco paranista com o ex-jogador era positiva.

– Nossa relação era a melhor possível. Ele é um cara extremamente profissional e que nos ajudava sempre em todos os trabalhos de campo. Observador e sempre bem incisivo ao abordar e nos orientar – afirmou o lateral-esquerdo.

Jean, lateral do Paraná (Foto: Divulgação/Paraná)

Não apenas para observar, mas Jean também fez questão de lembrar que Lúcio Flávio o ajudou diretamente a melhorar seu jogo. O lateral-esquerdo, autor de duas assistências na Série B, revelou que recebia dicas do ex-meia em relação às situações de bola parada.

– Ele é mais moderno, mais observador. Não faz o tipo boleiro não. Me ajudou muito em relação a bola parada, individualmente falando, me deu muitas dicas para melhorar o máximo possível e executar dentro de campo – completou.

Lúcio Flávio estava no Paraná desde outubro de 2018. Jean não escondeu que a falta do ex-jogador será sentida no dia a dia da equipe paranista.

– Nos despedimos sim. Ele é um ídolo do Paraná e sabíamos da importância dele no dia a dia. A falta será notada e sentida, desejo muito sucesso pra ele nos próximos desafios da carreira. Mas temos, dentro do clube, profissionais gabaritados e de qualidade para repor e dar sequência ao bom trabalho que estamos realizando – finalizou.

