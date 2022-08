Lateral do Bahia, André sofre acidente de carro

Parceria Lance & IstoÉ 21/08/2022 - 18:03 Compartilhe

O lateral-direito André, do Bahia, sofreu um acidente de carro, neste domingo (21). O atleta estava na Ilha de Itaparica. De acordo com o comunicado do clube, o jogador passa bem e não sofreu danos físicos.

Segundo o Tricolor, o carro de André se envolveu no acidente, após desviar de um cavalo na pista. O lateral estava no banco carona do veículo.

O jogador não treinou hoje, já que todo o elenco tricolor está de folga. Além disso, ele também não se torna desfalque para o próximo jogo do Bahia, contra o Vasco, pela Série B. A partida está marcada para o próximo domingo, 28, às 16h (horário de Brasília).

