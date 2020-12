Lateral do Arsenal é alvo de candidato a presidente do Barça Bellerín tem contrato com o clube inglês até 2023, mas informações da imprensa inglesa afirma que conversas já começaram e que operação poderia ser de R$ 137 milhões

Caso Joan Laporta seja eleito presidente do Barcelona nas eleições de janeiro, um dos principais alvos do candidato será o de Héctor Bellerín, lateral direito do Arsenal. Segundo o “Mirror”, a transferência deve girar em torno de 22 milhões de libras (R$ 137 milhões), além de bônus, e as conversas entre as partes já começaram.

O espanhol foi iniciou sua carreira na base culé, mas chegou aos Gunners com apenas 16 anos e está prestes a completar 10 anos de serviços pelo clube inglês. Apesar do contrato com os londrinos até 2023, o camisa dois possui laços emocionais com a equipe blaugrana e seu retorno já foi especulado em outras ocasiões.

O atual momento do Arsenal pode ajudar na saída de Bellerín, uma vez que o clube faz seu pior início na história da Premier League. A equipe de Mikel Arteta se encontra na 15ª posição na tabela de classificação com apenas quatro pontos de distância da zona de rebaixamento.

