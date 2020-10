Lateral-direito Khellven se apresenta à Seleção Brasileira Sub-20 Jogador passará dez dias nos trabalhos feitos pelo técnico André Jardine em preparação para o Sul-Americano da categoria

Após ser titular na partida com o Peñarol, no Uruguai, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores da América, o lateral-direito Khellven já está em Itu, interior de São Paulo, com a Seleção Brasileira Sub-20. Convocado para o período de 10 dias de treinamento visando o Sul-Americano da categoria, o jogador se apresentou para a sua terceira experiência com o técnico André Jardine.

.

Khellven foi titular durante os 90 minutos na derrota por 3 a 2 para o time uruguaio. O jogador de 19 anos chamou atenção durante a campanha do título Paranaense, inclusive, marcando o gol do título diante do Coritiba, no Couto Pereira, e mesmo com Jhonatan sendo o titular da posição, Khellven segue ganhando espaço na equipe. Até o momento, o jogador soma 14 participações no time principal do Furacão sendo titular em 10 oportunidades.

.

As boas atuações de Khellven fizeram com que clubes da Europa buscassem informações sobre o jogador. No mês de agosto, o jornal espanhol ‘as’ revelou o interesse do Granada-ESP. Na ocasião, o empresário do atleta, Ulisses Jorge, revelou ter recebido sondagens de clubes da Espanha, Portugal e França em busca de informações.

Com a convocação para a seleção Sub-20, Khellven será desfalque do Athletico diante do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, e Flamengo, pelo jogo de ida das oitavas na Copa do Brasil.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também