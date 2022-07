Lateral com passagens pelo profissional, Vinicius Immig renova com o Avaí Atleta é capitão da equipe na categoria Sub-17 do Leão da Ressacada

O Avaí renovou contrato até 2025 com uma das figuras observadas com mais atenção nas suas categorias de base. Na última terça-feira (12), o Leão da Ilha estendeu o contrato de Vinicius Immig, lateral-esquerdo de 16 anos que é capitão da equipe Sub-17. Esse é o primeiro vínculo em caráter profissional de Vinicius com o clube Azzurra.



Nas redes sociais, o atleta fez questão de agradecer familiares e ao próprio Avaí pela oportunidade, tanto na questão estrutural como também os profissionais que auxiliaram (e ainda auxiliam) no seu processo de formação.

– Agradeço a Deus tudo que vem acontecendo na minha vida, por assinar meu primeiro contrato profissional com esse clube que me acolheu desde pequeno. Agradeço também ao meu pai e minha mãe que sempre acreditaram em mim e sempre me apoiaram, meus empresários e a todos os treinadores que me lapidaram para chegar aonde cheguei até agora – escreveu em seu perfil.

Desde os 10 anos de idade no clube, Vinicius já chamou a atenção da equipe principal e chegou a treinar com o elenco profissional desde o ano passado. Já tendo, também, recebido o mesmo tipo de oportunidade em 2022.

