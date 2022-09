Laterais do Corinthians sentem a coxa e serão reavaliados

admin3 04/09/2022 - 19:22 Compartilhe







Os laterais-direito do Corinthians, Fagner e Rafael Ramos, deixaram o campo com dores na região posterior da coxa direita no empate do Timão com o Internacional, por 2 a 2, na tarde deste domingo (4).

Ambos serão avaliados pelo departamento médico nesta segunda-feira (5) para saber se houve lesão e a possível gravidade, caso haja.

Titular da função, Fagner jogou todo o primeiro tempo, mas não voltou para a etapa final. Rafael Ramos entrou no intervalo, mas atuou somente 10 minutos, quando também sentiu a coxa direita.

Rafael Ramos só atuou durante 10 minutos contra o Colorado (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

O Corinthians tem uma semana de intervalo até o compromisso seguinte, que será contra o São Paulo, no Morumbi, no próximo domingo (10).

Dependendo do grau das lesões da dupla, o Timão poderá ficar sem laterais-direito de ofício para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Fluminense, no próximo dia 15 de setembro.

