Latam vai ampliar quantidade de voos entre Chile e Austrália na temporada de verão

Estadão Conteúdo 09/07/2024 - 9:55

A Latam anunciou na sexta-feira, 5, a ampliação da quantidade de voos da sua rota entre Santiago, no Chile, e Melbourne, na Austrália, durante o período de dezembro deste ano a março de 2025. O trajeto, que atualmente tem três viagens semanais, passará a ter quatro.

A rota Santiago-Melbourne será operada a partir de 1º de dezembro por um Boeing 787-9 aos domingos, segundas, terças e quintas-feiras. De acordo com a companhia aérea, a expectativa é que, com a adição dos novos voos, sejam transportados cerca de 37 mil passageiros na temporada de verão, sendo aproximadamente quatro mil em viagens com saída ou destino no Brasil.

Os clientes brasileiros poderão fazer viagens para a cidade australiana com conexão na capital chilena e duração média total de 22 horas, por meio dos aeroportos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte e Brasília.

Voos entre Peru e Jamaica

No mês passado, a Latam anunciou a inauguração da rota entre Lima, no Peru, e Montego Bay, na Jamaica, para 1º de dezembro. A companhia aérea estima que aproximadamente 45 mil passageiros passarão pelo trajeto no primeiro ano, dos quais cerca de 4 mil devem fazer a rota Brasil-Jamaica.

A empresa vai operar os voos às quintas, sábados e domingos em aeronaves Airbus A320, com capacidade para mais de 170 passageiros, e A319, com capacidade para cerca de 140 viajantes.

No Brasil, os voos serão operados principalmente dos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e Galeão, no Rio de Janeiro, em viagens com conexão na capital peruana e duração média de 11 horas.

Voos entre Santiago e Sidney

A companhia também vai retomar, no dia 27 de outubro, sua rota direta mais longa, com voos diretos entre Santiago, no Chile, e Sidney, na Austrália. O novo trajeto de 11,3 mil quilômetros será feito em cerca de 15 horas, reduzindo quatro horas em relação à duração do voo que faz escala em Auckland, na Nova Zelândia, segundo a Latam.

As viagens vão acontecer às terças, quintas, sábados e domingos. A empresa calcula transportar mais de 200 mil passageiros por ano.