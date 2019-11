Latam Travel transfere franqueados para Agaxtur e focará nas vendas digitais

A Latam Travel, operadora de viagens da Latam, decidiu remodelar o seu modelo de negócios no Brasil. A empresa vai retirar esforços nas lojas físicas e focará suas atividades nos canais de vendas, site e call center. Como parte do processo, os franqueados da Latam Travel no Brasil terão a possibilidade de se associar a um novo parceiro, a Agaxtur.

Em nota, a empresa afirmou que o franqueado que decidir não realizar a associação com a Agaxtur continuará “trabalhando como LATAM Travel, de acordo com a vigência e as regras dos contratos em vigor”.

De acordo com a empresa, a mudança do modelo de negócios no Brasil não afeta a operação da empresa em outros países e não terá impacto nas viagens e serviços já adquiridos pelos clientes.

Em nota, a Agaxtur confirmou o acordo e destacou que nos próximos dias a Latam Travel irá contatar cada franqueado para apresentar a proposta de migração e a Agaxtur.