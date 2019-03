Latam tem lucro líquido de US$ 148,658 milhões no 4º trimestre, alta de 121,3%

A companhia aérea Latam apresentou seus resultados do quarto trimestre de 2018 nesta terça-feira, 12, com lucro líquido de US$ 148,658 milhões no período, um crescimento de 121,3% frente aos US$ 67,164 milhões do mesmo período de 2017. Em todo o ano passado, o lucro da empresa somou US$ 181,935 milhões, alta de 17,1% em relação a 2017.

O resultado antes de impostos e participação de minoritários ficou em US$ 226,933 milhões entre outubro e dezembro do ano passado, aumento de 65% na comparação anual. Em 12 meses, esse indicador caiu 20,6%, para US$ 297,029 milhões.

O resultado operacional da Latam no quarto trimestre cresceu 9,3% na comparação anual, para US$ 295,153 milhões. Em todo o ano passado, este resultado somou US$ 705,119 milhões, queda de 1,3% ante 2017. As receitas nos últimos três meses de 2018 tiveram leve aumento de 0,8% em relação ao período do ano anterior, para US$ 2,788 bilhões. Já em 12 meses, as receitas somaram US$ 10,368 bilhões, crescimento de 2%.