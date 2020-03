Latam suspende rotas internacionais adicionais até 30 de abril

O Grupo Latam Airlines informou neste domingo, 29, que, devido a restrições de viagens determinadas pelas autoridades e menor demanda após a pandemia de covid-19, suspenderá temporariamente rotas internacionais adicionais até 30 de abril.

Em nota, a empresa diz que todos os passageiros com voos cancelados não precisam tomar nenhuma ação imediata. O valor do bilhete, explica, será automaticamente mantido como crédito para futuras viagens, ou o passageiro poderá reagendar a data do seu voo, sem nenhum custo, até 31 de dezembro deste ano.

A empresa manterá rotas internacionais, mas com frequência limitada, como voos entre Santiago e São Paulo; de São Paulo para Miami e Nova York, além de voos de Santiago para Miami e Los Angeles.

“A continuidade dessas rotas, ou a reabertura de outras rotas internacionais, dependerá de alterações nas restrições de viagem e fechamento de fronteiras impostas pelos diferentes países onde a empresa opera”, afirma.