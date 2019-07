Latam lança rota Cuiabá-Guarulhos; Azul fará voos diretos Salvador-Maceió

A Latam passará a operar duas frequências diárias entre Cuiabá (MT) e Guarulhos (SP) a partir de 27 de outubro. As passagens para a nova rota já podem ser adquiridas nos canais de venda da aérea. Atualmente, a Latam opera regularmente no estado as rotas Cuiabá-Brasília e Cuiabá-Congonhas.

A concorrente Azul, por sua vez, anunciou nesta terça-feira o lançamento de voos diretos e diários entre Salvador e Maceió a partir de 02 de setembro. As passagens também já estão disponíveis a partir de hoje em todos os canais oficiais da empresa.

A capital baiana também passará a oferecer voos diretos para Aracaju a partir de 06 de agosto, o que possibilitará conexões com Recife e São Paulo (Campinas e Guarulhos).