Latam iniciará em dezembro serviço de ‘stopover’ em Guarulhos (SP)

A Latam vai passar a oferecer em meados de dezembro deste ano o serviço de “stopover” aos passageiros em conexão no aeroporto de Guarulhos, o principal hub do grupo, em São Paulo. Segundo comunicado da empresa, qualquer passageiro poderá fazer uma escala de até três dias na cidade sem custo adicional. A empresa foi procurada, mas preferiu não cravar uma data precisa para o início do serviço.

“A parceria com o Governo do Estado de São Paulo nos permite colaborar com o desenvolvimento do turismo de negócio e lazer, conectando São Paulo dentro e fora do País”, afirmou Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil, em nota.

O “stopover” é uma forma de conexão entre rotas, que permite aos viajantes permanecer em uma parada intermediária por alguns dias. A novidade veio diante de uma parceria com o governo do Estado, anunciado em fevereiro deste ano. Entre as empresas que já aderiram ao acordo está a Gol, que passou a oferecer o stopover em São Paulo em agosto passado.

O projeto tem o apoio do Governo do Estado de São Paulo e faz parte de uma negociação do setor aéreo, com a apoio da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), para a redução do ICMS de 25% para 12% que é incidido sobre o combustível de aviação. Em contrapartida, além do “stopover”, as empresas se comprometeram a fomentar voos no Estado.

Segundo a Latam, desde a data de efetivação do acordo de ICMS, a empresa já aumentou em 238 os voos semanais a partir de Guarulhos e Congonhas.