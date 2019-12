Latam fecha novos acordos de cooperação em transporte de passageiros com Delta

O Grupo Latam Airlines firmou acordos de codeshare com a Delta para as afiliadas no Peru, Colômbia e Equador com destino para os Estados Unidos, informou a companhia, em comunicado. A parceria, que ainda precisa passar por aprovação regulatória, deve começar no primeiro trimestre de 2020.

A Latam acrescentou que quer estabelecer acordos semelhantes com a Delta para as afiliadas no Brasil e no Chile no ano que vem.

Codeshare é um acordo de cooperação em que uma companhia aérea transporta passageiros cujos bilhetes tenham sido emitidos por outra empresa com o objetivo de ampliar os destinos que as áreas poderiam oferecer isoladamente.

O novo capítulo do projeto, que foi anunciado em 26 de setembro deste ano, aponta que afiliadas nos respectivos países vão poder acessar 74 destinos nos Estados Unidos e no Canadá.

Na contramão, passageiros da Delta vão ter 51 novos destinos para a América do Sul.