Latam faz novo pedido de extensão de exclusividade de negociação com credores

A Latam informou na noite desta quinta-feira, 14, ter solicitado ao Tribunal de Nova York a prorrogação do prazo de negociação exclusiva com credores no âmbito do Chapter 11, equivalente à recuperação judicial no Brasil. Se aprovado, o pedido dará direito à companhia de apresentar seu plano de reorganização até 26 de novembro.

Atualmente, o período de exclusividade para apresentação do plano é até 15 de outubro. O pedido de extensão é uma alternativa contemplada no processo. Embora haja essa previsão, o grupo ainda não havia informado nem dado sinais se faria a solicitação.

Em evento no mês passado, o CEO do grupo Latam, Roberto Alvo, disse que a companhia esperava estar “em posição” de apresentar a proposta de reorganização nas semanas seguintes. No entanto, nesse período a Latam enfrentou questionamentos de grupos de credores sobre a proposta.

“É importante lembrar que o grupo Latam e suas subsidiárias no Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Peru e Brasil valeram-se desse processo após as graves consequências da pandemia covid-19”, diz a companhia em nota. “Por meio do Chapter 11, as subsidiárias serão capazes de redimensionar suas operações e adaptá-las ao novo ambiente de demanda e reorganizar seus balanços financeiros, permitindo que ressurjam como negócios mais ágeis, eficientes e sustentáveis para um novo estágio pós-pandêmico”, acrescentou.

