Latam espera ter margem operacional entre 7% e 8,5% em 2020

O Grupo Latam divulgou nesta sexta-feira, 13, algumas projeções para 2020. O guidance para a margem operacional fica no intervalo entre 7% e 8,5%, enquanto que para este ano, a companhia aérea espera que o indicador feche em 7%.

No que diz respeito à oferta de assentos, a Latam espera um crescimento de 3% e 5% para o próximo ano, ante estimativa de 4% para 2019. O melhor desempenho esperado é o do mercado interno no Brasil, com previsão de ficar entre 7% e 9%, ante 8% neste ano.

Nos mercados de outros países onde atua, a Latam espera crescimento de oferta entre 6% e 8%, ante projeção de 11% em 2019. Nos voos internacionais, a Latam espera avanço de 0% a 2%, e neste ano, não deve registrar crescimento.

Na oferta para carga, a Latam projeta alta entre 4% e 6% para 2020, e queda de 2% no fechamento de 2019.