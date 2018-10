Latam: demanda doméstica fica estável em setembro; oferta cresce 5,4%

O Grupo Latam informou nesta terça-feira, 9, que a demanda doméstica no Brasil (medida em passageiros-quilômetro pagos transportados, ou RPK) ficou estável em setembro, na comparação com igual mês de 2017. Já a oferta de assentos (assentos-quilômetros ofertados, ou ASK) no País cresceu 5,4% no mesmo período, conforme estáticas preliminares de tráfego.

Com isso, a taxa de ocupação atingiu 85% em setembro, queda de 4,3 pontos porcentuais em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Na soma de todas suas operações, o Grupo Latam Airlines verificou aumento de 2,4% da demanda ante setembro de 2017, enquanto a oferta subiu 8,0%. Assim, a taxa de ocupação caiu 4,5 pontos percentuais, para 81,9%. Ainda de acordo com o informe, o tráfego internacional de passageiros representou aproximadamente 58% do tráfego total de passageiros no mês.