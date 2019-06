Latam: demanda cresce 6,4% em maio, enquanto oferta avança 3%

A Latam divulgou nesta segunda-feira, 10, seus dados operacionais do mês de maio. A companhia registrou aumento de 6,4% na demanda por seus voos (RPK) na comparação com o mesmo mês de 2018, enquanto a oferta de assentos (ASK) subiu 3% na mesma comparação. Assim, a taxa de ocupação subiu 2,7 pontos porcentuais em um ano, para 83,6%. O número de passageiros transportados subiu 8,6%.

A demanda subiu em todos os mercados onde a Latam atua. O maior crescimento aconteceu nos voos domésticos dos países sul-americanos, exceto Brasil, com 8,5%. No mercado brasileiro, o avanço foi de 6,3%, e nos voos internacionais, cresceu 6%.

No que diz respeito à oferta, o maior avanço se deu nos mercados sul-americanos, com 9,3%. Já no Brasil, a ASK cresceu 0,7%, e nos voos internacionais, 2,3%. A maior alta na taxa de ocupação foi no Brasil, com 4,2 pontos, para 79,4%. O melhor índice está no mercado internacional, de 86,9%.

No acumulado do ano até maio, a demanda cresceu 6%, enquanto a oferta subiu 6,2%. Assim, a taxa de ocupação caiu 0,2 ponto, para 83,9% na comparação com o mesmo período de 2018.

No transporte de cargas, a demanda caiu 5,3% em maio, enquanto a oferta recuou 9%. A taxa de ocupação subiu 2,3 ponto, para 56,4%.