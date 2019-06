Latam cria 905 voos extras para temporada de férias de julho

A Latam Airlines Brasil informou que criou 905 voos extras para a temporada de férias de julho. Serão 646 decolagens domésticas no Brasil e 259 internacionais com origem ou destino no País.

Segundo a empresa, os voos extras foram programados para o período entre 30 de junho e 16 de agosto de 2019. Com os novos voos, a Latam Airlines Brasil vai adicionar à sua malha aérea 115.328 assentos domésticos e 47.446 assentos internacionais.

Conforme a Latam, o remanejamento doméstico vai reforçar rotas para Brasília, Campo Grande, Fortaleza, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Maceió, Recife e Salvador. No mercado internacional, os acréscimos vão reforçar rotas para Bariloche, Buenos Aires, Orlando e Santiago.