Latam Cargo lança voo SP-Recife-Manaus e cresce 60% em Pernambuco de olho no Norte e Nordeste

A Latam Cargo, afiliada de cargas do grupo Latam, tem ampliado sua aposta no Norte e Nordeste do País. Em 9 de maio, a companhia começa a operar o voo semanal cargueiro Guarulhos-Recife-Manaus. As viagens serão realizadas pelo modelo Boeing 767-300F, com capacidade para mais de 50 toneladas por voo.

Com o início da operação, a capacidade (medida em ATK) na capital pernambucana terá um crescimento de 62,5% em maio comparado a abril. A Latam Cargo responde por 15% do mercado de cargas aéreas de Recife em voos domésticos e internacionais, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A expectativa é que o novo voo agilize o transporte de autopeças, fármacos, e-commerce, eletrônicos e alimentos perecíveis de São Paulo para Recife e o envio de confecções, autopeças e alimentos perecíveis de Recife para Manaus.

Manaus

No início de abril, a companhia inaugurou a nova rota cargueira Guarulhos-Belém-Manaus, que duplicou a sua capacidade na capital paraense. No mês anterior, ampliou de 6 para 9 voos semanais as operações cargueiras com destino a Manaus a partir dos aeroportos de Guarulhos (sete voos por semana) e Viracopos (2 voos por semana), crescimento de 30% da capacidade (em quilos) com relação ao mesmo período do ano anterior.

Na capital do Amazonas, a empresa responde atualmente por 42% do mercado de cargas aéreas em voos domésticos e internacionais, de acordo com a Anac.

Latam Cargo

A Latam Cargo voa atualmente para 166 destinos em 33 países, sendo 18 deles exclusivos para cargas. Especificamente no Brasil, atende 49 destinos e conecta o País com outros 19 no exterior. Mundialmente, as afiliadas de carga do grupo contam com uma frota de 20 aeronaves cargueiras dos modelos Boeing 767-300F e Boeing 767-300BCF.

Em 2024, a operação brasileira da Latam deve crescer de 7% a 9% em ASK (Assentos-Quilômetros Oferecidos), o que também reflete no aumento da capacidade para o transporte de cargas nos compartimentos inferiores das aeronaves de passageiros que voam no mercado doméstico.