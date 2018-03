Latam Cargo Brasil amplia capacidade na rota São Paulo-Manaus

Para atender à demanda crescente, a Latam Cargo Brasil está aumentando sua capacidade no trecho entre São Paulo e Manaus, a rota de maior densidade do mercado doméstico aéreo de cargas. A oferta adicional, de 60 toneladas diárias de cargas paletizadas (transportadas em pallets), significará um aumento de quase 30% em relação à capacidade de transporte atual, afirmou ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, Diogo Elias, diretor-geral da Latam Cargo Brasil.

Esse crescimento se dará principalmente pela substituição das aeronaves operadas hoje no transporte de passageiros nessa rota. Em dois dos três voos diários entre Guarulhos e Manaus, os Airbus A320 e A321 serão substituídos pelos Boeing 767, aeronaves maiores e mais largas. No transporte de passageiros, a capacidade continua praticamente a mesma – porém, os 767 passarão a transportar 16 toneladas de cargas em seus porões, quantidade bem superior às até 3 toneladas transportadas nos modelos da Airbus.

Segundo Elias, algumas frequências entre Guarulhos e Manaus já contarão com essa nova operação em março. “A mudança estrutural acontece de maio em adiante”, disse, em entrevista durante a 24a edição do evento Intermodal, em São Paulo.

O executivo ressalta que a principal mudança é na forma de atuação da Latam Cargo Brasil, uma vez que a oferta na principal rota do mercado aéreo de cargas passará a ser “mista”, com aviões menores (os Airbus), o de grande porte (Boeing) e os cargueiros. “Isso muda radicalmente a forma como a gente pode operar”, diz Elias, lembrando que o hub de Guarulhos faz conexões com todo o País e com o exterior.

A companhia estima incrementar em 14% as operações no hub de Guarulhos e em 9% as operações no hub de Brasília. Outro foco de esforços é o aumento do transporte internacional de cargas, com a criação de novas rotas.

Na esteira da retomada da economia, a Latam Cargo tem uma visão otimista para o mercado aéreo de cargas no Brasil neste ano, afirma Diogo Elias. Porém, embora a perspectiva seja de crescimento estrutural e generalizado, a movimentação de cargas pela companhia ainda não deverá chegar aos níveis pré-crise, comenta.

Investimentos

A Latam Cargo anunciou nesta terça-feira, 13, que investirá R$ 7 milhões em reformas e melhorias dos terminais de carga Belo Horizonte/Confins, Vitória, Porto Alegre, Brasília. Nesse plano, há também aportes programados nas salas das áreas internacionais de Guarulhos. Esses valores se somam aos R$ 94 milhões em investimentos já realizados nos últimos cinco anos em construção e reformas de terminais e sistemas de tecnologia e segurança.