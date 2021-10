Latam Brasil retoma 82% da oferta doméstica em outubro, com 478 voos diários

A Latam Brasil informou que vai operar, em outubro, com 82% da sua oferta doméstica de assentos (medida em ASK) em relação a igual intervalo de 2019, nível pré-pandemia. Se comparada a outubro de 2020, a oferta da empresa será 220% superior neste mês. Ao todo, serão 478 voos nacionais diários da Latam no País.

“Estamos cada vez mais próximos dos níveis pré-pandêmicos nos voos domésticos e atentos ao avanço do processo de vacinação contra a covid-19. E a retomada não é diferente no internacional. Embora mais lenta, já incrementamos rapidamente a oferta para os próximos meses mediante as recentes aberturas de fronteiras para o turista brasileiro”, afirmou em nota o diretor de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Diogo Elias.

O aumento da oferta é resultado da adição de mais 42 voos domésticos por semana neste mês em relação a setembro. Ainda neste ano, a companhia vai abrir mais 4 novos destinos no Brasil entre novembro e dezembro: Juazeiro do Norte (CE), Jericoacoara (CE), Petrolina (PE) e Vitória da Conquista (BA), encerrando 2021 com 49 cidades atendidas no País, 5 a mais do que operava antes da pandemia.

Internacional

Do Brasil para o exterior, a Latam informa ter retomado 25% da sua oferta de assentos (ASK) em relação a outubro de 2019.

No total, o grupo Latam prevê retomar até 56% da sua oferta total de assentos (ASK) em outubro de 2021 em relação a igual período de 2019. Em setembro deste ano, a retomada foi de 54% do ASK.

Ao todo, o grupo deve operar, neste mês, quase 970 voos diários (domésticos e internacionais) para 122 destinos em 18 países. Na divisão de cargas, a companhia programou 1.140 voos em aeronaves cargueiras, com nível de utilização 17% superior, em média, ao mesmo período de 2019.

“Todas as projeções estão sujeitas à evolução da pandemia, bem como às restrições de viagens estabelecidas pelos países”, diz a aérea em nota.

Em setembro de 2021, o grupo Latam registrou uma demanda de passageiros (RPK) de 49,9% e uma oferta de assentos (ASK) de 54,1% na comparação com setembro de 2019, resultando em uma taxa de ocupação de 76,1%.

