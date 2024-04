Latam amplia voos Brasil-Chile em mais de 30% entre maio e julho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/04/2024 - 16:48 Para compartilhar:

A Latam vai ampliar em mais de 30% o número de voos Brasil-Chile entre maio e julho quando comparado ao início do ano. A iniciativa, que ocorrerá de forma progressiva, vai aumentar as decolagens para Santiago, capital chilena, de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, além da nova rota a partir de Brasília.

A ampliação busca atender a demanda aquecida de viagens para o Chile, segundo a diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra. Ela destaca que entre os 90 aeroportos atendidos pela aérea no exterior com voos próprios, Santiago é um dos destinos com maior procura.

“Temos a vantagem de oferecer uma rede que atende aos viajantes interessados em voar ao Chile a partir de diversas regiões do Brasil, e não somente do eixo Rio-São Paulo”, destaca a executiva.

Rotas

Na Região Sul, a partir de maio, a rota Curitiba-Santiago passará de quatro para seis voos semanais, enquanto a rota Florianópolis-Santiago passará de quatro para sete por semana, chegando a 10 voos semanais em julho. Além disso, a rota Porto Alegre-Santiago passará de quatro para sete voos semanais a partir de julho.

No Sudeste, a rota Belo Horizonte/Confins-Santiago passará de três para cinco voos semanais em maio, seis em junho e, finalmente, sete voos em julho. Já a rota São Paulo/Guarulhos-Santiago, que conta com voos diretos da Latam para 49 aeroportos brasileiros, passará de 52 para 57 voos semanais em maio e para 66 em julho.

A rota Rio de Janeiro/Galeão-Santiago, por sua vez, passará de 20 para 26 voos semanais a partir de julho. Esse é o maior volume de voos da rota para o mês mencionado desde 2019.

Austrália

A Latam informou nesta terça-feira, 16, também que vai lançar um voo direto de Santiago para Sydney, na Austrália, em 27 de outubro. De acordo com a empresa, serão quatro frequências semanais e o percurso será realizado em menos de 15 horas, quatro a menos do que na opção atualmente oferecida pela companhia, com escala em Auckland, na Nova Zelândia.

A Latam já operou a rota direta para Sydney em 2019 e 2020, mas ela foi cancelada por causa da pandemia. A empresa oferece ainda três voos diretos semanais de Santiago a Melbourne, também na Austrália.