Latam amplia frequências de São Paulo a Joanesburgo e estuda ligação diária

O Grupo LATAM Airlines informou que tem como plano para 2020 voltar a operar seu voo de São Paulo para Joanesburgo, na África do Sul, diariamente. A companhia colocará duas frequências semanais adicionais previstas para a rota, que vem sendo operada cinco vezes por semana atualmente. A data de início desta operação diária, entretanto, ainda não foi definida.

O voo será realizado pelas aeronaves modelo Airbus A350, configuradas com 339 assentos, sendo 30 em Premium Business e 309 em Economy. A mudança significa um incremento na oferta de 40% assentos semanais na rota.

No trecho São Paulo-Joanesburgo, a partir do aeroporto de Guarulhos, serão adicionadas novas operações às terças e quartas, com decolagem sempre às 17h30 (hora local), em um voo com 8 horas e 25 minutos de duração.

No sentido inverso (Joanesburgo-Guarulhos), a partir do aeroporto O.R.Tambo, serão adicionadas novas operações às quartas e quintas, com decolagem sempre às 12h (hora local), em um voo com 10 horas e 25 minutos de duração.