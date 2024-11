Latam amplia em 12% voos no Brasil em 2025, com quatro novas rotas domésticas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/11/2024 - 17:03 Para compartilhar:

A Latam vai operar 348 voos domésticos por dia no Brasil em 2025, 12% a mais do que em 2024. O processo de ampliação inclui quatro novas rotas distribuídas entre as regiões Sul, Norte e Sudeste. Com isso, a partir de abril do ano que vem, a malha aérea doméstica da companhia no País vai passar de 52 para 54 destinos e de 124 para 128 rotas estruturais.

Entre as novas rotas estão as que ligarão o Aeroporto de Guarulhos (São Paulo) a Rio Branco (AC) e Pelotas (RS). As duas adicionais conectam o Aeroporto de Congonhas, também na capital paulista, a Joinville (SC) e Ribeirão Preto, no interior do Estado.

A Latam acrescentou mais de 1,3 milhão de assentos no mercado doméstico brasileiro em 2024, destaca a diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra. “No ano que vem, seguiremos investindo para ampliar ainda mais esta rede de forma sustentável e eficiente”, afirma. Ao todo, a companhia prevê um crescimento de até 8% na sua oferta doméstica de assentos no Brasil este ano, na comparação com 2023.

Norte, Sul e Sudeste

Com previsão de 38 mil passageiros por ano, a nova rota São Paulo/Guarulhos-Rio Branco conectará a capital do Acre a outros 43 destinos nacionais e 23 destinos internacionais que a Latam atende. A rota será inaugurada com cinco voos por semana, com quatro horas de duração.

Já na Região Sul, a nova rota São Paulo/Congonhas-Joinville prevê 137 mil passageiros por ano. Atualmente, a cidade catarinense conta com voos diários da Latam para o aeroporto de Guarulhos, que será interrompida com a abertura da nova rota para Congonhas.

O trecho São Paulo/Guarulhos-Pelotas, por sua vez, será inaugurada com três voos por semana. Esta será a primeira operação regular da companhia em Pelotas, após realizar uma operação emergencial na cidade de agosto a outubro deste ano, durante o fechamento do aeroporto de Porto Alegre. A previsão é de transportar 20 mil passageiros por ano.

São Paulo/Congonhas-Ribeirão Preto será inaugurada com um voo diário de 1 hora de duração, projeção de 63 mil passageiros anuais. A nova operação será complementar ao voo São Paulo/Guarulhos-Ribeirão Preto, operado pela Voepass.