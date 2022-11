Latam Airlines tem prejuízo trimestral menor, ainda afetado por custos de combustível

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/11/2022 - 13:18 Compartilhe

SANTIAGO (Reuters) – A Latam Airlines, maior companhia aérea da América do Sul, divulgou nesta terça-feira um prejuízo líquido no terceiro trimestre de 296 milhões de dólares, ainda afetado pelos altos preços dos combustíveis.

O desempenho da companhia com sede no Chile se compara a um prejuízo de 694 milhões de dólares no mesmo período de 2021.

A receita da Latam de julho a setembro somou 2,587 bilhões de dólares, alta de 97% sobre um ano antes.

A companhia criada em 2012 pela fusão da chilena LAN com a brasileira TAM, opera no Chile, Brasil, Colômbia e Peru.

Os resultados seguem a saída da empresa da recuperação judicial, após cerca de dois anos.

“Estamos cautelosos com o que enxergamos daqui para frente… pois vemos um ambiente macroeconômico mais difícil, uma pandemia que ainda não acabou e um preço do combustível ainda muito alto”, disse Ramiro Alfonsin, vice-presidente de finanças da Latam.

(Por Fabian Cambero)

