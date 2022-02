Lashana Lynch e Ariana De Bose estão entre indicadas a prêmio de revelação do Bafta

LONDRES (Reuters) – A estrela de “James Bond” Lashana Lynch e Ariana DeBose, vencedora do Globo de Ouro por sua atuação em “Amor, Sublime Amor”, estão entre as indicadas para o prêmio de Estrela em Ascensão da Academia Britânica de Cinema e Televisão (Bafta) deste ano.

Aos 18 anos, a atriz norte-americana Millicent Simmonds, que é surda, é a mais jovem das candidatas ao prêmio. Ela é mais conhecida por estrelar nos filmes de terror “Um Lugar Silenciooso”.

A lista de cinco indicados, anunciada nesta terça-feira, também inclui o ator britânico Harris Dickinson, visto mais recentemente em “King’s Man: A Origem”, e o ator australiano Kodi Smit-McPhee, conhecido por “Ataque dos Cães”, que é cotado para o Oscar, bem como pelo filme mais recente da franquia “X-Men”.

Lynch, nascida em Londres, foi catapultada para os holofotes globais no ano passado como a agente Nomi no último filme de James Bond “Sem Tempo Para Morrer”. Ela estrelou anteriormente em “Capitã Marvel”.

DeBose ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante por seu papel no remake “Amor, Sublime Amor” no Globos de Ouro do mês passado.

A cerimônia de premiação do Bafta Film Awards acontecerá no dia 13 de março em Londres. A lista completa de nomeações será anunciada na quinta-feira.

