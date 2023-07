Lary fala sobre novo single ‘Te Levo Pra Boa’, com influência de Doja Cat

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 10:09 Compartilhe

A cantora e compositora Lary se prepara para lançar seu mais novo single, intitulado “Te Levo Pra Boa”. A música, que chega em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira, 7, traz uma sonoridade envolvente e provocante, com influências da aclamada cantora internacional Doja Cat.

Segundo Lary, essa foi a primeira composição que fez totalmente sozinha e para si mesma, depois de dedicar seu talento compondo para outros artistas. A cantora confessa que, depois de ficar um ano afastada da música, voltar a trabalhar em sua própria carreira não foi uma transição fácil.

“Essa é a primeira música que escrevi sozinha para o meu trabalho. Eu passei por um grande momento de dificuldade pra escrever sons pra mim em meio a tantos trabalhos que vinham surgindo. Não sabia muito bem por onde começar, por incrível que pareça”, conta.

No entanto, a composição para a música acabou surgindo naturalmente. Em um dia comum, ela encontrou uma batida que a inspirou imediatamente. A sonoridade lembrava a vibe contagiante de Doja, e foi a partir desse momento que o novo single começou a ganhar forma.

“Numa tarde, comecei a ouvir instrumentais na minha sala, e num beat inspirado na Doja Cat, saiu “TE LEVO PRA BOA”, de uma forma bem fluida e natural. Fiquei feliz com o resultado”, revelou.

Após finalizar a composição, Lary apresentou o projeto ao seu produtor e empresário, Marcel Sousa, que trabalhou em conjunto com os produtores Anderson Nem e Marcelo Delamare (produtor musical do Baco Exu do Blues) para produzir a faixa. A colaboração entre os profissionais resultou em uma sonoridade envolvente de Trap Pop com influências do pop, do hip hop, com flows do rap e do trap.

A artista também não poupou esforços ao criar um visualizer impactante para dar vida à sua nova música. Para compor as cenas, Lary mergulhou em uma fusão entre o passado e o futuro, trazendo uma estética 2000 repleta de elementos futuristas. Com looks prateados deslumbrantes e uma maquiagem azul vibrante, ela se torna o centro das atenções, enquanto um globo de luzes a ilumina.

