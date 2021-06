Lary e Lourena unem forças em novo single e falam sobre representatividade feminina

Parceria com Lourena, de nome de peso na indústria fonográfica, principalmente no meio do rap, a cantora Lary se prepara para lançar nesta sexta-feira (18) o seu mais novo single de trabalho, intitulado “Crazy”. A faixa é uma parceria poderosa, onde as cantoras prometem unir todo o potencial vocal e personalidade artística, e falam ainda sobre a importância da representatividade feminina na música.

“Ainda existe um machismo muito forte e enraizado tanto nas oportunidades quanto, até mesmo, nas letras das músicas. Mas vejo que, aos poucos, as mulheres no rap tem mudado esse cenário a partir de suas vivências, ganhando cada vez mais espaço e trazendo à tona assuntos necessários como racismo, lgbtfobia, machismo, misoginia, gordofobia, entre muitos outros.” Comentou Lary.

Além disso, Lary e Lourena falam também sobre sororidade (rede apoio entre mulheres) no cenário musical. “É legal ver movimentos como o Poesia Acústica, abrindo espaço para mais mulheres. Também é muito legal ver mulheres se apoiando, se divulgando, se enaltecendo e vendo que juntas, conseguimos muito mais espaço na cena.”

Veja também