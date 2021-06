Lary e Lourena se destacam no Spotify com novo single

Após o lançamento do single ‘Crazy’, Lary e Lourena receberam destaque no cenário do Hip Hop nacional e se tornaram capa de uma das maiores playlist do gênero no Spotify.

O terceiro single de trabalho do novo álbum da Lary ganhou ainda mais relevância após se tornar destaque dentro da playlist Presença Hip Hop. A seleção de músicas feita pela plataforma de streaming é baseada nos melhores sons de rap e trap nacionais na atualidade.

‘Crazy’ carrega uma sonoridade entre R&B, pop e rap, além de ter recebido um videoclipe empoderado, divertido e com muitas cores. “Crazy conta a história de duas amigas que vivem uma noite muito louca, acordam num local desconhecido e não sabem muito bem o que aconteceu. Mas isso não é motivo pra que a gente pare de curtir não, tá? Somos duas inimigas do fim e podemos provar nesse clipe” conta Lary.

A produção visual também conta com a participação da Lourena, um nome de peso no cenário do rap nacional. A junção das duas artistas resultou em uma fala importante sobre a representatividade feminina, sororidade e apoio entre as mulheres na música, principalmente no rap.

Lary fez a escolha do feat com a ideia de trazer alguém com uma energia parecida com a sua. A proposta era trazer uma vibe de pessoa louca, que saiba curtir a vida e ninguém se encaixa melhor nesse perfil do que a Lourena.

