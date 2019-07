Larraín, Polanski e Soderberg estarão no Festival de Veneza

O chileno Pablo Larráin e o colombiano Ciro Guerra, juntamente com diretores renomados, como Roman Polanski e Steven Soderberg, irão competir no Festival de Veneza pelo Leão de Ouro, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira.

Para a 76ª edição do prestigiado festival, que acontecerá de 28 de agosto a 7 de setembro, 21 filmes foram escolhidos para a seção oficial, entre eles numerosos autores consagrados e alguns estreantes.

Larraín vai competir com “Ema”, estrelado por Gael García Bernal, no qual aborda a delicada questão das adoções infantis.

“Um filme incendiário, com personagens feministas extremistas, bem como sua narração cinematográfica, também extremista”, comentou o diretor da Mostra, Alberto Barbera, durante a coletiva de imprensa para apresentação do concurso.

Ciro Guerra compete com uma adaptação de J.M. Coetzee, “Waiting fot the Barbarians” com Johnny Depp e Mark Rylance, uma história “alegórica”, definiu Barbera, falando do romance que trata da questão da colonização e dos abusos nas guerras.

Pelo menos dez prêmios Oscars assistirão à Mostra Veneziana deste ano, disse Barbera, mencionando Meryl Streep, Brad Pitt, Joaquin Phoenix e Robert De Niro entre eles.

Os dois últimos são os protagonistas do blockbuster “Coringa”, de Tood Phillips, um filme de super-heróis, mas “muito dark, muito mais negro”, disse Barbera.

“É raro um filme de grandes produtores americanos querer competir em Veneza”, disse o diretor do festival depois de elogiar a brilhante atuação de Phoenix e De Niro.

A edição deste ano traz uma lista de verdadeiros mestres do cinema, começando com Roman Polanski, em competição com “J’accuse”, sobre o caso Dreyfus, o escândalo antissemita na França nos anos 60.

Outro nome, que garante a participação de muitas estrelas, é o de Soderberg, que concorre com “The Laundromat”, um filme sobre o escândalo de vazamentos conhecido como “Panama Papers”, com Meryl Streep e Antonio Banderas.

A seção oficial também contará com o americano James Gray, autor do épico espacial “Ad Astra”, com Brad Pitt.

O festival será aberto com o filme “The Truth”, do japonês Hirokazu Kore-eda, também em competição, com Catherine Deneuve, Juliette Binoche e Ethan Hawke.

A seguir, a lista dos filmes que disputarão o Leão de Ouro.

– The Truth, de Hirokazu Kore-eda

– The Perfect Candidate, de Haifaa Al Mansour

– About Endlessness, de Roy Andersson

– Wasp Network, de Olivier Assayas

– Marriage Story, de Noah Baumbach

– Guest Of Honor, de Atom Egoyan

– Ad Astra, de James Gray

– A Herdade, de Tiago Guedes

– Gloria Mundi, de Robert Guediguian

– Waiting For The Barbarians, de Ciro Guerra

– Ema, de Pablo Larrain

– Saturday Fiction, de Ye Lou

– Martin Eden, de Pietro Marcello

– La Mafia Non E Piu Quella Di Una Volta, de Franco Maresco

– The Painted Bird, de Vaclav Marhoul

– The Mayor Of Rione Sanita, de Mario Martone

– Babyteeth, de Shannon Murphy

– Coringa, de Todd Phillips

– J’Accuse, de Roman Polanski

– The Laundromat, de Steven Soderbergh

– No. 7 Cherry Lane, de Kong Yonfan