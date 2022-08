Larissa Tomásia posta foto e provoca: ‘Péssimo dia para as minhas inimigas’

Da Redação 17/08/2022 - 23:28 Compartilhe

Auto estima de Larissa Tomásia está em alta! A ex-BBB aproveitou a quarta-feira (17) para postar uma foto no Twitter. Na selfie, com roupa de academia, a bela disparou: “Péssimo dia para as minhas inimigas. Deve ser difícil me olhar e não poder me chamar de feia”

Os seguidores concordaram. “Linda, simpática, educada, alto astral e carinhosa. Qualidades perfeitas que uma amiga deve ter, junto da BOA ÍNDOLE. Tua energia é leve e boa, lindeza”, escreveu uma fã. “o estilo da mami <3 arrasou lary”, disse outra. “Tbm acho…vc é perfeita”, concordou um seguidor.