Larissa Pimenta vence repescagem e vai disputar a medalha de bronze

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2024 - 11:54 Para compartilhar:

Vai buscar o bronze! Depois de William Lima garantir pelo menos a medalha de prata ao avançar para a final no judô masculino, foi a vez de Larissa Pimenta subir no tatame em busca da luta decisiva por medalhas. A brasileira enfrentou a alemã Mascha Ballhaus e finalizou luta com um Ippon, garantindo a classificação para a disputa da medalha de bronze.

A luta foi disputada. Nenhuma das lutadoras marcaram ponto no tempo regulamentar e o confronto foi para o golden score. Apesar do equilíbrio, Larissa conseguiu aplicar estrangulamento em um contra-ataque, garantindo um Ippon e, consequentemente, a vitória na luta. A brasileira aguarda sua adversário na disputa do bronze na categoria 52kg!