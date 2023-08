Larissa Manoela tentou reconciliar com a mãe no Natal e foi insultada: ‘Vai à merd*’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/08/2023 - 11:34 Compartilhe

A exposição da briga pelo patrimônio de Larissa Manoela é recente, mas o afastamento da atriz com os pais ocorre há meses. A segunda parte da entrevista cedida ao “Fantástico”, no domingo, 20, exibiu uma tentativa falha de reconciliação da artista com sua mãe, Silvana Taques.

No Natal de 2022, seus pais recusaram o convite para ir à casa de André Luiz Frambach, noivo da atriz. Mesmo assim, Larissa mandou um texto com belas palavras para a mãe, destacando saudades de sua melhor amiga, mas foi ignorada por Silvana, que a insultou.

“Oi mãe! Eu sei que você não vai responder minha mensagem, mas quero que você receba. Quero te desejar um feliz natal. Não porque eu acredito que será feliz, porque feliz mesmo seria se estivéssemos todos juntos como sonhei. Mas tento entender a sua escolha, a do pai. Eu também fiz a minha”, começou Larissa.

“Sigo em oração pela nossa família, pela nossa relação. Não tem um dia sequer que eu não pense em você, em como você está, o que está sentindo. Meu amor por você é gigantesco, nunca irá mudar e jamais será substituído. Sinto falta da minha melhor amiga. Tô aqui pra quando você quiser. Uma linda noite de natal”, completou a atriz. Silvana, por sua vez, foi grosseira na resposta: “Vai à merd*, vai? Esqueça que eu sou sua mãe! Nem li sua mensagem e já apaguei. Você fez suas escolhas e eu também“. Eu tô em choque com a mãe da Larissa Manoela mandando ela à merda ao receber uma mensagem de Natal da filha pic.twitter.com/rraqsXqAQd — Lívia Lamblet 🎨 (@livialamblet) August 21, 2023

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias