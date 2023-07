Larissa Manoela surpreende com detalhe ‘macabro’ em look para pré-estreia de Barbie: ‘Que ideia bizarra’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2023 - 17:09 Compartilhe

A atriz Larissa Manoela foi uma das estrelas que marcaram presença na pré-estreia do filme da Barbie, que ocorreu no Shopping Village Mall, no Rio de Janeiro, na noite da última terça-feira (18).

A famosa compartilhou o seu look para o evento e chamou atenção dos seguidores no Instagram por um detalhe de gosto duvidoso na composição do look.

Seguindo a aposta da maioria dos famosos, Larissa optou por uma produção caprichada no rosa, cor ‘oficial’ da boneca.

Porém, a atriz decidiu se destacar com um colar bastante inusitado, o que causou espanto nos fãs: um colar feito com pernas da própria boneca Barbie.

“Achei meio macabro essas pernas penduradas”, disse uma seguidora. “Mulher, suas bonecas agora não têm mais pernas?”, espantou-se outra. “Que ideia bizarra de colar é essa?”, admirou-se mais uma internauta. “Esse colar ficou macabro”, disparou uma outra usuária da plataforma.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias