Larissa Manoela sobre assumir controle total da sua carreira: ‘Sempre foi um sonho’

Da Redação 03/04/2024 - 11:39

Após quase oito meses da sua entrevista para o “Fantástico”, onde revelou nunca ter tido controle das suas empresas e vida pessoal, Larissa Manoela disse que agora está envolvida em todos os processos que dizem à respeito da sua carreira profissional e claro, vida íntima.

A famosa, que casou com o ator André Luiz Frambach, disse que amadureceu mais cedo em consequência de ter responsabilidades ainda criança.

“Começar a trabalhar jovem fez com que eu amadurecesse, mas não sinto que isso atrapalhou meu desenvolvimento e nem me fez atropelar as fases. Sou uma mulher muito grata, quando olho para trás vejo minha coragem, determinação e foco para tornar meus sonhos reais”, compartilhou.

“Hoje tenho minha casa, minha família, meus filhos peludos e tenho vontade de ser mãe. Sou muito realizada e almejo chegar mais longe. Nossos caminhos não são lineares. Sou uma mulher de 23 anos, casada, que tem seu próprio negócio e liberdade na vida e na carreira, mas guardo minha essência no coração”, disse.

