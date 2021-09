Larissa Manoela renova o visual e aparece morena

Larissa Manoela está de visual novo. A atriz, de 20 anos, que estava ruiva, agora é a mais nova morena do pedaço. À Quem, ela comentou sobre a transformação no cabelo, os próximos projetos e o novo romance com André Luiz Frambach.

“Eu adoro mudar. Até uso a ‘desculpa’ de que é por conta do meu trabalho, mas a verdade é que gosto de me ver diferente, com cortes novos, cores novas. Eu amei o ruivo. Mas quando eu soube que voltaria a ter um cabelo mais próximo da minha cor natural, fiquei animada. Até porque desde que comecei a estudar e a ter contato com a personagem, sempre a idealizei assim, com essa caracterização”, disse.

Larissa tem mudado sempre a cor dos fios nos últimos anos. A atriz revela o que faz para manter a saúde capilar. “Se não tiver cuidado, não tem cabelo que aguente. E não adianta ter um corte lindo, uma cor incrível se o cabelo não segura e não aparenta estar saudável. Eu tenho alguns cuidados dos quais não abro mão, que vão desde controlar a temperatura da água até ter os meus rituais de hidratação. Seja em casa, com produtos e receitas caseiras, ou no salão, eu estou sempre hidratando os fios”, explicou

