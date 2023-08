Larissa Manoela nega que pais tenham dado ‘presente milionário’ ao noivo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/08/2023 - 2:01 Compartilhe

Mais um capítulo da polêmica familiar de Larissa Manoela foi divulgado nesta sexta-feira, 11. De acordo com o programa “Fofocalizando“, do SBT, uma confusão envolvendo uma Land Rover avaliada em R$ 1,2 milhão teria sido um dos motivos da ruptura da atriz com os pais. Ela, no entanto, negou o boato.

O rumor original alegava que Larissa queria presentear o noivo, André Luiz Frambach, com o carro dos pais. Silvana Taques e Gilberto Elias, por sua vez, teriam supostamente negado o pedido e vendido o veículo ao rapaz com valor abaixo do praticado no mercado. A briga, então, teria acontecido após o ator vender o carro pela tabela de mercado, faturando com a compra.

Em nota enviada à “Quem”, a equipe de Larissa afirmou que, em 2022, os pais da atriz na verdade venderam uma Toyota Hilux 2013 avaliada em R$ 85 mil ao genro. O automóvel, inclusive, estaria com a blindagem vencida, fato omitido pelos empresários. No entanto, ele segue em posse de Frambach, que segue tentando revendê-lo pelo preço que pagou.

