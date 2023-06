Larissa Manoela não renova contrato com TV Globo e segue carreira no cinema: ‘Sempre com luz’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 19:03 Compartilhe

Larissa Manoela, 22 anos, decidiu não renovar seu contrato com a TV Globo, assinado pela primeira vez no início de 2020, e agora deve seguir na carreira com novos trabalhos para o cinema e streaming.

Recentemente, a atriz esteve em Nova York, nos Estados Unidos, para rodar cenas do filme ‘Traição entre amigas’, de Thalita Rebouças e Marcelo Saback.

Além dela, o elenco da produção conta também com o seu noivo, o ator André Luiz Frambach, e nomes como Giovanna Rispoli, Dan Ferreira, Gabrielle Joie e Emanuelle Araújo.

Nesta sexta-feira (23), Larissa Manoela compartilhou com seus seguidores no Instagram, através do Stories, os novos rumos que pretende tomar de agora em diante.

“Acordar e sentir o coração grato por todas as possibilidades que Deus prepara para nós. Sair e buscar o caminho do amor, falar e fazer as melhores coisas. Viver e ser a cura do mundo. Agir e reagir sempre com luz”, desabafou.

Já no Feed, a jovem compartilhou seu novo visual. Com uma cara de mistério, ela surgiu em cliques para apresentar os novos cabelos longos,

“Vida longa e fios também. De volta”, escreveu ela.

Vale destacar que, apesar do sucesso como Maria Joaquina na novelinha infantil Carrossel (SBT, 2012), a atriz já havia atuado na TV Globo. Ainda muito criança, ela participou da minissérie Dalva e Herivelto – Uma canção de amor, exibida em 2010.

Confira a publicação de Larissa Manoela no Instagram:

