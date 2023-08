Larissa Manoela já brigou com a mãe por gasto financeiro com amiga; relembre o caso

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 14/08/2023 - 16:19 Compartilhe

O nome de Larissa Manoela segue sendo bastante comentado após a entrevista chocante que a atriz de 22 anos deu no domingo (13) ao ‘Fantástico’, da TV Globo. Na atração, ela exibiu documentos e conversas com seus pais nas quais mostram que não tinha conhecimento sobre o destino de sua fortuna.

+Novelas, filmes e empresas: saiba de onde vem fortuna de R$ 18 milhões de Larissa Manoela

Durante 18 anos de carreira, Larissa foi empresariada por Silvana Taques e Gilberto Elias, mas resolveu romper com eles e, em maio, assumiu o papel como sua própria empresária. Ela abriu mão de seu patrimônio de R$ 18 milhões, deixando toda a fortuna aos genitores.

Antes de todo esse imbróglio familiar vir à tona, Larissa Manoela já brigou com a mãe por gasto financeiro com uma amiga. A IstoÉ Gente relembra o caso abaixo. Confira!

Em 2021, segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, Larissa Manoela e a mãe teriam brigado por conta dos gastos financeiros que a atriz teve com a amiga, a também atriz Bianca Palheiras. De acordo com uma fonte do jornalista, o mal estar começou no voo de ida aos Estados Unidos. Na ocasião, Larissa e os pais haviam comprado bilhetes para voarem na classe executiva. Entretanto, Bianca – que foi convidada pela artista para acompanhá-la na viagem – precisou embarcar na classe econômica, pois Silvana teria impedido a atriz de pagar a diferença.

Lo-Bianco ainda afirmou que Larissa teria ‘batido de frente’ com Silvana durante a viagem afirmando sua independência financeira. Ela teria dito à mãe que não iria mais se submeter as imposições financeiras e que todo dinheiro empregado na viagem seria fruto do seu trabalho.

Durante a viagem a briga teria deixado Silvana ainda mais enfurecida quando percebeu que o marido, Gilberto, estaria apoiando a atitude da filha e reprovando a esposa em relação aos ciúmes despejados sobre Bianca. Ao perceber que estaria sozinha tentando mudar a cabeça da filha, Silvana teria deixado de seguir a própria filha nas redes sociais.

