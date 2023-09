Larissa Manoela faz reflexão após polêmica familiar: ‘A vida segue’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/09/2023 - 14:25 Compartilhe

Larissa Manoela, 22 anos, resolveu aproveitar o início de mais um mês para desejar novas aspirações na carreira artística, em meio às polêmicas entre ela e os pais.

Neste 1º de setembro, a atriz usou a sua conta no Instagram para compartilhar um compilado de registros da vida pessoal e profissional, e fez uma reflexão sobre o que a vida tem a oferecer.

Nos cliques publicados no Feed, a famosa surge em estúdio trabalhando, na praia se divertindo, em reunião com amigos e ao lado do noivo, o também ator André Luiz Frambach, 26.

A artista desabafou sobre o que passou no mês que chegou ao fim. Vale destacar que foi em agosto que a atriz foi a público falar sobre o rompimento com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, e descrever os desentendimentos que afastaram a filha dos pais.

“A vida é muito mais do que todos esses registros. A vida segue. A vida continua. A vida é boa. Mas a vida passa!”, alertou a atriz.

“Que saibamos aproveitar cada um dos momentos aqui e agora”, aconselhou ela.

O noivo de Larissa deixou o seu apoio à amada.

“Novos dias, novas histórias, que sejam sempre recheados de amor e carinho! Te amo!!! Obrigado por fazer meus dias mais felizes pra todo sempre e além”, declarou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias