Larissa Manoela faz denúncia na polícia após cair em golpe do auxílio emergencial

Larissa Manoela foi mais uma vítima a cair no golpe do auxílio emergencial. Após o ocorrido que foi em dezembro do ano passado, a atriz fez uma denúncia formal à Polícia Federal. Segundo informações da assessoria de imprensa de Manoela, um inquérito foi aberto pela PF, e o Ministério da Cidadania também foi notificado sobre o caso.

“Diante de um fato tão grave, eu não podia simplesmente ficar incomodada e postar meia dúzia de palavras revoltadas nas minhas redes. Não! Além do meu nome ter sido envolvido em um crime, estamos falando de dinheiro público. Alguém que realmente precisava de ajuda, neste momento terrível de pandemia, ficou sem o dinheiro, que foi parar no bolso de alguém que certamente não tinha o direito de recebê-lo”, disse Evaristo Martins de Azevedo, advogado da artista.

Vale lembrar que além de Larissa, outros famosos também caíram no golpe, como Anitta, MC Gui, Silvio Santos, Manu Gavassi, entre outros.

