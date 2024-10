Larissa Manoela faz ensaio para promover Outubro Rosa: ‘Prova de amor é cuidar de si’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/10/2024 - 20:14 Para compartilhar:

Poderosa e coberta de rosas, Larissa Manoela, 23 anos, mergulhou na campanha de conscientização pelo Outubro Rosa e compartilhou um ensaio muito especial. Através de seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma série de cliques com uma mensagem sobre a importância do diagnóstico.

De calça jeans e topless, ela posou com um buquê de rosas para alertar sobre os cuidados com a saúde.

“É Rosa. Olhe-se, toque-se, cuide-se! Mês de prevenção contra o câncer de mama. A maior prova de amor é cuidar de si, todos os dias!”, escreveu ela na legenda da publicação no Feed.

Nos comentários da postagem, a atriz ganhou elogios pela.

“Perfeita! Todos os meses, todos os dias!!!”, escreveu o marido, o também ator André Luiz Frambach, 27,. marido da artista. “Diva da conscientização”, comentou uma internauta. “Fotos lindas! E o significado as deixam mais bonitas ainda”, disse outra seguidora.

