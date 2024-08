Larissa Manoela fala sobre ter rompido com os pais: ‘O passado já foi’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/08/2024 - 19:53 Para compartilhar:

Larissa Manoela, 23 anos, falou sobre ter rompido com os pais e disse não ter arrependimentos. A desavença familiar começou ainda em 2022 e em agosto do ano seguinte, a atriz, que é filha única, rompeu com os pais, assumindo o controle de sua vida financeira e de sua carreira, antes geridas pela mãe.

“Tudo acontece porque tem que acontecer. Não se deve olhar pra trás e sentir que se arrependeu. O passado já foi, vive-se o presente e o futuro, e os caminhos para percorrer. A vida é uma só, e só temos o agora para se entregar de corpo e alma”, disse ela em bate-papo para o portal gshow.

“Gosto de sair da minha zona de conforto e tenho muitos objetivos a atingir”, completou ela, deixando claro não se arrepender da decisão tomada.

Agora que a artista faz a gestão de sua carreira e é dona da própria empresa, a artista reconhece que é um desafio diário tomar conta de tudo e ainda saber fazer as escolhas certas.

“Isso foi algo que sempre almejei, que queria ter na vida. E gerir a própria carreira é desafiador, difícil demais. Às vezes, não tenho certeza das escolhas. Preciso pensar nos caminhos, nas mudanças de rota, de planejamento, não é fácil estar nesse ‘por trás das câmeras’. Mas sempre busco a minha melhor versão”, reconheceu ela,

Larissa Manoela iniciou a carreira ainda criança, mas apesar da longa trajetória, ela confessa que ainda não chegou até onde quer almeja um futuro ainda mais promissor.

Vida de casada

Larissa Manoela revelou, ainda, que os oito meses de casamento têm sido uma experiência única na vida. Ela entrega que quem comanda o forno e fogão, e com maestria, é o marido, o também ator André Luiz Frambach, 27.

“Tenho um marido que cozinha gostoso, muito! Em casa, ele faz risoto, arroz negro com camarão e muito mais. Eu só ajudo porque é ele quem comanda a cozinha. No dia a dia, a gente se dá muito bem. Quando dá, amamos trabalhar juntos. É uma relação prazerosa e que se intensificou após o casamento”, contou ela.