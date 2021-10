Larissa Manoela fala sobre novo namoro: “Não sinto necessidade”

Em entrevista ao Extra, Larissa Manoela abriu o coração sobre relacionamentos. Ela, que anunciou o fim do namoro com o ator Leo Cidade em fevereiro deste ano, falou sobre os planos de engatar uma nova relação, e afirmou que não pensa na possibilidade por ora.

Larissa que está confirmada como protagonista de Além da Ilusão, próxima novela das seis da Globo, além de ter lançado um novo projeto como cantora nos últimos dias, a música “Me Deixa a Milhão”.

“Não sinto necessidade de engatar um relacionamento agora. Estou focada no que já me pertence, nos lançamentos. Essas são minhas prioridades no momento”, declarou Larissa Manoela, que recentemente foi vista aos beijos com o ator André Luiz Frambach, no Rio de Janeiro, seu par romântico do filme Modo Avião, da Netflix.

