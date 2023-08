Larissa Manoela expõe pais e mostra áudio pedindo dinheiro para comprar milho

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 14/08/2023 - 0:02 Compartilhe

A atriz Larissa Manoela impressionou ao fazer novas revelações sobre o relacionamento com os seus pais Silvana Taques e Gilberto Elias. A jovem contou quanto de dinheiro acabou dando aos seus pais e o valor impressionou.

Em entrevista ao Fantástico, Larissa Manoela revelou que abriu mão de todo o seu patrimônio e o entregou a seus pais a fim de encerrar a crise que levou ao rompimento público com eles. Este valor do patrimônio da atriz é estimado em 18 milhões de reais!

Larissa Manoela começou a ganhar dinheiro muito cedo, trabalhando como modelo. E diz que mesmo depois da maioridade, não sabia quanto ganhava, quantos bens tinha e começou a questionar os pais. E no último ano, passou a ser mais incisiva nessa busca por informações.

Os pais de Larissa faziam a administração de sua carreira desde quando ela começou a trabalhar aos quatro anos de idade. Mas há alguns meses, Larissa rompeu com os pais e passou a administrar a sua própria carreira. Em parte de seu desabafo, a atriz diz: “Eu me senti incapaz”.

Em uma conversa gravada por Larissa no fim do ano passado, a mãe reclama dessas cobranças. “Quer me chamar de mercenária, pode chamar. Mas o que eu não vou abrir mão de um centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer”, diz a mãe no áudio.

E em outro momento ela afirma que vive o momento mais difícil de sua vida, mas que apesar de todos os acontecimentos, ainda ama os seus pais. “Esse momento que eu vivo hoje é o mais difícil da minha vida, mas eu jamais vou deixar de amá-los”, afirmou ela.

Em nota publicada em suas redes sociais, o empresário Marcelo Germano, que trabalhou com Larissa Manoela no início de carreira, disse que o relato da artista não é verdadeiro.

“Como pai profissional e descobridor de Larissa Manoela, posso garantir que tudo o que está sendo falado sobre os pais de Larissa Manoela Gilberto e Silvana são inverdades”, escreveu Germano.

“Descobri Larissa Manoela aos 4 anos de idade e acompanhei toda a história de nossa atriz. Uma vez comentei pra Larissa que meu amor por ela é incondicional, mas hoje vou reformular o que falei na época. Nosso amor por ela é incondicional pois não aceitamos que alguém destrua a carreira de uma menina que é o fenômeno de todo o Brasil. A verdade será revelada e vamos proteger a integridade de nossa filha profissional.”

“Até o momento, não tinha me pronunciado por respeito que tenho pelos pais de Larissa, mas neste momento precisamos que todos saibam a única verdade que existe. Os pais de Larissa Manoela jamais prejudicaram a própria filha e ela está sendo manobra de manipulação. Aqui estou em oração para que Deus possa fazer Larissa não esquecer os princípios de honrar pai e mãe”, concluiu o empresário.

Vale lembrar que, em maio deste ano, Larissa assumiu o gerenciamento da própria carreira após romper com os pais. Entretanto, mesmo após especulações, a artista nunca havia se pronunciado sobre o motivo da mudança repentina.



