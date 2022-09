Larissa Manoela e o namorado marcam presença no Rock In Rio

Da Redação 03/09/2022 - 19:58 Compartilhe

O sábado (3) foi de mais um dia de Rock In Rio, no Rio de Janeiro. O evento contou com a presença de uma série de celebridades, entre elas a da atriz Larissa Manoela, que estava acompanhada do namorado André Luiz Frambach, que também é artista.







Larissa Manoela esteve em destaque na televisão recentemente, como protagonista da novela ‘Além da Ilusão’, da TV Globo, que chegou ao fim no dia 19 de agosto.

Veja fotos de Larissa Manoela e André Luiz Frambach no Rock In Rio abaixo: