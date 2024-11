Larissa Manoela e André Luiz Frambach trocam declarações de amor em viagem na Tailândia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/11/2024 - 11:56 Para compartilhar:

Larissa Manoela, de 23 anos, e André Luiz Frambach, de 27, estão curtindo viagem pela Tailândia, e na manhã desta sexta-feira, 22, usaram as redes sociais para compartilhar uma série de fotos tiradas em um dia de praia, além de trocarem declarações de amor.

“Deixa o amanhã para amanhã e vem beijar agora. Para vida toda e além, eu te amo, e tudo com você fica mais lindo do que realmente já é”, escreveu André ao publicar o álbum de fotos no Instagram. “Meu amor todo. Te amo, Aquaman. A vida é mais linda com você”, respondeu Larissa nos comentários.

Além da resposta, Larissa também fez um post ao lado do amado e escreveu na legenda: “Curtindo o paraíso com o amor da minha vida”.

A viagem do casal para a Tailândia ficou marcada também por um novo pedido de casamento por parte de André. Os atores oficializaram a união no fim do ano passado e anunciaram que vão renovar os votos.